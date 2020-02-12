İsrail, Japonya'dan karantinaya alınan gemideki vatandaşlarının ayrılmasına izin vermesini istedi

12.02.2020 19:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:58

İsrail, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle karantina altına alınan yolcu gemisindeki vatandaşlarının ayrılmasına izin verilmesi için Japonya'ya talepte bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tespit edilmesinin ardından karantinaya alınan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisindeki 15 İsraillinin gemiden ayrılmasına izin verilmesi için Japonya'ya resmi talepte bulunulduğu belirtildi.

İsrail'in Tokyo Büyükelçiliğinin gemideki İsraillilere gerekli ilaçların yanı sıra helal yiyeceklerin düzenli olarak ulaştırılması için gereken çalışmayı yürüttüğü ifade edilirken, Japonya'dan başka karantina seçeneklerini de gözden geçirmesinin istendiği kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise karantina altına alınan gemideki İsrail vatandaşlarının ülkelerine dönmesi için her türlü çabayı göstereceğini dile getirdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.

Karantina altındaki 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu yolcu gemisinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 174'e çıkmıştı.

Kaynak: AA