İsrail istihbaratı: Körfez bölgesindeki saldırıların arkasında 'kesinlikle' İran var

İsrail istihbarat servisi Mossad, Körfez bölgesindeki son saldırıların arkasında İran'ın olduğundan "emin" olduklarını açıkladı. Ancak gizli servis tam olarak hangi saldırının İran ile ilişkilendirildiğini belirtmedi.

Mossad Başkanı Yossi Cohen, İsrail'in Herzliya kentinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Tahran yönetimini hedef aldı. Euronews.com'da Görüntüle