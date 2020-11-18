İsrail istihbaratı, Filistin'e bağlı Kudüs Bakanı'nı soruşturmaya çağırdı
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İsrail istihbaratı, Filistin'e bağlı Kudüs Bakanı'nı soruşturmaya çağırdı

18.11.2020 12:23 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:26
İsrail istihbaratı, Filistin'e bağlı Kudüs Bakanı'nı soruşturmaya çağırdı

İsrail istihbaratı, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Bakanı Fadi el-Hedmi'yi soruşturma için Batı Kudüs'teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezine çağırdı.

İsrail istihbaratı, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Bakanı Fadi el-Hedmi'yi soruşturma için Batı Kudüs'teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezine çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Hedmi bugün soruşturma için istihbarat memurlarının karşısına çıkacak.

Açıklamada, Hedmi'nin soruşturma sebebinin belirtilmediğine dikkat çekilerek, bu adımın İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırdığı bir süreçte geldiğine vurgu yapıldı.

Hedmi'nin 2019'da göreve gelmesinden bu yana 4 kez gözaltına alındığı hatırlatılarak, şu ana kadar defalarca soruşturmaya tabi tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Bakan Hedmi'yi Filistinlilere hizmeti nedeniyle kovuşturmaya tabi tuttuğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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