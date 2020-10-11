İsrail İstihbarat Bakanı Cohen: "İsrail, ABD'nin Katar'a F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkacak"

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD'nin Katar'a herhangi bir F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkacağını aktardı.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD'nin Katar'a herhangi bir F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkacağını aktardı.

İsrail, bölgedeki askeri üstünlüğünü korumak amacı ile bölge ülkelerine yapılacak silah satışlarına engel olmaya devam ediyor. İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü korumak amacı ile ABD'nin Katar'a herhangi bir F-35 savaş uçağı satışına karşı çıkacaklarını aktardı. Cohen, Katar'a F-35 satılmasına ilişkin ise "Bölgedeki güvenlik ve askeri üstünlüğümüz bizim için en önemli şeydir. Bölgemiz hala İsviçre'ye dönüşmedi" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'in ABD aracılığı ile ilişkilerin normalleştirme anlaşmasının ardından ABD, BAE'nin F-35 almasına onay vermeyi kabul etmişti. İsrail, ise BAE'nin F-35 almasından rahatsız olacağını dile getirmişti.

Öte yandan ABD, İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünü" koruma ilkesi altında bölgedeki diğer ülkelere ileri düzey silah satışları konusunda İsrail'e danışıyor. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı