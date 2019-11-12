İsrail, İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Accuri'nin Şam'daki evini hedef aldı

12.11.2019 13:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:48

İsrail'in, İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el-Accuri'nin Suriye'nin başkenti Şam'daki evine sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda biri Accuri'nin oğlu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İslami Cihad tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ekrem Accuri'nin Şam'daki evinin hedef alındığı ve saldırıda Accuri'nin oğlu Muaz Ekrem el-Accuri ile Abdullah Yusuf Hasan'ın yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Muaz Accuri ile Hasan için başsağlığı dileğinde bulunuldu.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu bir eve saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA