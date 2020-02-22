İsrail işgal güçlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti
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İsrail işgal güçlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i Aksa'da bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı.

22.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:19
İsrail işgal güçlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

güçleri işgal altındaki 'ta bulunan Mescid-i 'da bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı. Yaralanan Filistinli gencin hayatını kaybettiği açıklandı.


İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ta bulunan Mescid-i Aksa'nın Bab El-Asbat kapısında bıçakla saldırı bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir gence ateş açarak yaraladı. Yaralanan Filistinli gencin ise bir süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı.


Olay sonrası Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatan İsrail güçleri, ibadet eden Müslümanları Mescid-i Aksa'dan çıkarttı. - KUDÜS

Kaynak: İHA
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