İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 6 bin yeni konut inşa edecek
İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 6 bin yeni konut inşa edileceğini duyurdu. Plan, İsrail Güvenlik Kabinesi tarafından onayladı
İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 6 bin yeni konut inşa edileceğini duyurdu. Plan, İsrail Güvenlik Kabinesi tarafından onayladı.
Filistin yönetimi, Binyamin Netanyahu hükümetinin adımını İsrail'in "sömürgeci zihniyetinin" parçası olarak tanımladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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