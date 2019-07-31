İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 6 bin yeni konut inşa edecek

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 6 bin yeni konut inşa edileceğini duyurdu. Plan, İsrail Güvenlik Kabinesi tarafından onayladı.

Filistin yönetimi, Binyamin Netanyahu hükümetinin adımını İsrail'in "sömürgeci zihniyetinin" parçası olarak tanımladı. Euronews.com'da Görüntüle