İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 372 konutluk yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimine onay verdi

İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Planlama Komitesi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da 372 konutluk yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşasına onay verdiği belirtildi.

İsrail'deki radikal Yahudi akımlara yakınlığıyla bilinen 7. Kanal'da yer alan haber de, son iki yıl içinde Planlama Komitesi'nin, El Halil kentinde bulunan Kiryat Arba yerleşiminde ticari alanlar ve bir üniversite kampüsü inşasına onay verdiğine işaret edildi.

Komite'nin 372 yeni konut inşasını onayladığı kaydedilen haber de, kurumun geçtiğimiz yıllarda da binden fazla konutun yapımını onayladığı kaydedildi.

Kiryat Arba yasa dışı yerleşim birimi 1968 yılında Batı Şeria'nın El Halil kentinde kuruldu.

İsrail Merkez İstatistik Bürosu'nun 2021 yılı verilerine göre, yerleşim biriminde 7 bin 510'dan fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri

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