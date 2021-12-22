İsrail: İran nükleer tehdidi, anlaşma olsun veya olmasın etkisiz hale getirilmeli

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "İran nükleer tehdidinin, bir anlaşma olsun ya da olmasın, kalıcı olarak etkisiz hale getirilmesi" gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Hava Kuvvetlerindeki mezuniyet töreninde konuşan Herzog, "sessizce yürütülmesinin daha uygun olduğunu" söylediği birçok faaliyet ve operasyonun, "hava kuvvetlerinin her durumda her yere ulaşabilme kabiliyetini gösterdiğini" savundu.

" İran'ın Orta Doğu'da her yere ulaşmaya devam ettiği şu günlerde bu gücün daha da önemli olduğunu" dile getiren Herzog, " İran, İsrail'i ve tüm Orta Doğu'yu tehdit eden saatli bir bomba." ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşma müzakerelerini takip ettiğini ve uluslararası toplumu "yanılgıya düşmemeye ve tehdidin ciddiyetini hafife almamaya" çağırdığını aktaran Herzog, "İran nükleer tehdidi, bir anlaşma olsun ya da olmasın, kalıcı olarak etkisiz hale getirilmeli. İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olmasına izin verilmemeli." dedi.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasının sağlanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, yaklaşık 5 aylık aranın ardından 29 Kasım'da, AB yetkilisi Enrique Mora'nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da devam etmişti. Tarafların uzlaşamaması nedeniyle yaklaşık bir hafta ara verilen görüşmeler 9 Aralık'ta yeniden başlamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da resmi bir ziyaret için dün İsrail'e gelmişti.

Sullivan, gün içinde İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini İran ve diğer güvenlik meselelerine yaklaşımlarında koordinasyon ve iş birliği yapılması için "Noel'den hemen önce" İsrail'e gönderdiğini söylemişti.

AA - Son Dakika Haberleri

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