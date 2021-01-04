İsrail insan hakları kuruluşu: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 729 yapıyı yıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsrail insan hakları kuruluşu: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 729 yapıyı yıktı

04.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:50
İsrail insan hakları kuruluşu: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 729 yapıyı yıktı

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail'in 2020 yılında işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 729 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını açıkladı.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail'in 2020 yılında işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 729 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını açıkladı.

B'Tselem tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in 273 evi yıkması nedeniyle 519'u çocuk olmak üzere 1006 Filistinlinin evsiz kaldığı belirtildi.

Raporda, İsrail makamlarının ayrıca Filistinlilere ait 456 insani amaçlı kullanılan yapıyı yıktığına dikkat çekilerek, 2020'de 7'si çocuk 27 Filistinlinin de İsrail güçlerince vurularak hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail askerlerinin 2020'de Filistin köy ve kasabalarına en az 3 bin baskın düzenlediği belirtilen raporda, Filistinlilere ait en az 2 bin 480 evde de arama yaptığı kaydedildi.

Raporda, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik en az 248 saldırı düzenlediği, Filistinlilerin mal ve mülklerine zarar verdiği, en az 3 bin ağacı itlaf ettikleri vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Mesut Bakkal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail insan hakları kuruluşu: İsrail 2020'de Filistinlilere ait 729 yapıyı yıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 17:03:47. #1.14#
title