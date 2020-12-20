İsrail, İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıları ülkeye almayacak
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İsrail, İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıları ülkeye almayacak

20.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:13
İsrail, İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıları ülkeye almayacak

İsrail yönetimi, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesi nedeniyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıların ülkeye girişini yasakladı.

İsrail yönetimi, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesi nedeniyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıların ülkeye girişini yasakladı.

İsrail'deki Kovid-19 Kabinesi, İngiltere'de virüsün daha hızlı yayılan yeni türüne rastlanmasının ardından bir dizi yeni önlemler aldı.

Bu önlemler kapsamında İngiltere'nin yanı sıra Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıların ülkeye girişi yasaklandı.

Söz konusu ülkelerden dönecek İsraillilerin ise karantina merkezi olarak kullanılan otellerde 10 ila 14 gün konaklamaları ve ülkeye girişte Kovid-19 testi yaptırmaları zorunlu hale getirildi.

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü tespit edilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığından cuma günü yapılan açıklamada da ülkede Kovid-19'un yeni bir türünün tespit edildiği belirtilmişti.

Danimarka'da da geçen ay vizonlarda insanlara geçebilen mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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