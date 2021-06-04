KUDÜS -İsrail'in, "zorla yerinden etme" politikasına karşı düzenlenen maratona müdahalesinde 23 Filistinli yaralandı
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KUDÜS -İsrail'in, "zorla yerinden etme" politikasına karşı düzenlenen maratona müdahalesinde 23 Filistinli yaralandı

KUDÜS -İsrail'in, 'zorla yerinden etme' politikasına karşı düzenlenen maratona müdahalesinde 23 Filistinli yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Batn el-Heva mahalleleri arasında düzenlenen maratondan detay görüntüler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan çok sayıda Filistinlinin slogan atması Maraton, Batn el-Heva Mahallesi'nde kurulan çadırdan detaylar İsrail polisinin gruba ses bombaları ve plastik...

Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Batn el-Heva mahalleleri arasında düzenlenen maratondan detay görüntüler

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan çok sayıda Filistinlinin slogan atması

Maraton, Batn el-Heva Mahallesi'nde kurulan çadırdan detaylar

İsrail polisinin gruba ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale etmesi 24729934

KUDÜS -İsrail'in, 'zorla yerinden etme' politikasına karşı düzenlenen maratona müdahalesinde 23 Filistinli yaralandı
KUDÜS -İsrail'in, 'zorla yerinden etme' politikasına karşı düzenlenen maratona müdahalesinde 23 Filistinli yaralandı
KUDÜS -İsrail'in, 'zorla yerinden etme' politikasına karşı düzenlenen maratona müdahalesinde 23 Filistinli yaralandı
KUDÜS -İsrail'in, 'zorla yerinden etme' politikasına karşı düzenlenen maratona müdahalesinde 23 Filistinli yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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KUDÜS -İsrail'in, "zorla yerinden etme" politikasına karşı düzenlenen maratona müdahalesinde 23 Filistinli yaralandı - Haberler
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