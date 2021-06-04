KUDÜS -İsrail'in, "zorla yerinden etme" politikasına karşı düzenlenen maratona müdahalesinde 23 Filistinli yaralandı
Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Batn el-Heva mahalleleri arasında düzenlenen maratondan detay görüntüler Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan çok sayıda Filistinlinin slogan atması Maraton, Batn el-Heva Mahallesi'nde kurulan çadırdan detaylar İsrail polisinin gruba ses bombaları ve plastik...
Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Batn el-Heva mahalleleri arasında düzenlenen maratondan detay görüntüler
Şeyh Cerrah Mahallesi'nde toplanan çok sayıda Filistinlinin slogan atması
Maraton, Batn el-Heva Mahallesi'nde kurulan çadırdan detaylar
İsrail polisinin gruba ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale etmesi 24729934
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci