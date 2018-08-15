İsrail'in Yoğunlaştırdığı Abluka Gazze'deki Yeni Eğitim Yılını Tehdit Ediyor

NUR EBU IYŞE - İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin tek ticari kapısı olan Kerm Ebu Salim'i geçen temmuz ayından bu yana kapalı tutması, bölgeye pek çok kalemde ham madde girişini engelledi. Ham madde eksikliği nedeniyle defter ve kitap basımlarının yapılamadığı Gazze, şimdi de buna bağlı olarak yeni eğitim dönemine başlayamama tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

İsrail yönetimi 12 yıldır Gazze'ye aralıksız şekilde uyguladığı ablukaya geçen ay Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın kapatılmasını da ekleyince Filistinliler yeni eğitim öğretim dönemi için defter üretemez hale geldi.

Her yıl 15 Haziran'dan başlayıp eylül ayına kadar piyasanın ihtiyacını karşılamak için hummalı bir çalışma içine giren "Beyaz At" isimli defter üretim fabrikası, Kerm Ebu Salim'in kapatılması ve ham madde girişinin yapılamaması nedeniyle bir ayı aşkın süredir üretim yapamıyor.

AA muhabirine konuşan fabrikanın müdürü Muhammed Hamade, çalışmadıkları her gün krizin daha da derinleştiğini belirterek, Kerm Ebu Salim'in hemen açılması durumunda piyasanın talebini karşılamak için 25 gün boyunca kesintisiz çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Kerm Ebu Salim'in kapatılmasının Gazze'deki işsizlik oranını daha da artırdığına işaret eden Hamade, Gazze'deki fabrikaların yüzde 80-90'ının çalışmadığını bunun ise ekonominin çökmesine neden olduğunu dile getirdi.

"Okula gidecek çocukların suçu ne?"

"İşçilerin ve okula gidecek çocukların suçu ne? Defter kimse için tehlike oluşturmuyor. Neden defter üretiminde kullanılan kağıt rulolarının girişini durdurdular?" diye konuşan Hamade, piyasada defter kalmadığını dolayısıyla okula başladıklarında çocukların defter bulamayacağını söyledi.

Fabrikasında 40 işçinin çalıştığını belirten Hamade, "40 işçi 40 aile demek. Her bir işçi 4-5 kişilik bir aileyi geçindiriyor. Şimdi bu işçiler, ailelerine nasıl ekmek götürecek" dedi.

İstikrarın son derece kırılgan olduğu Gazze'de sık sık düzenlenen İsrail saldırıları nedeniyle depolarda kağıt rulosu bulundurmadıklarını aktaran Hamade, piyasanın ihtiyacı nispetinde rulo satın aldıklarını belirtti.

Hamade, Gazze'de yerel piyasadaki ihtiyacın yüzde 80'ini karşılayan, yüzde 20'sini de Kerm Ebu Salim yoluyla dışarıdan ithal eden bu fabrikanın, İsrail'in 2014 yazında Gazze'ye düzenlediği operasyonda, şubelerinden birini kaybettiğini ve depolarındaki 3 bin tonluk kağıt rulonun da yandığını anlattı.

Kağıt üretimine 2003'te başlayan fabrikanın iç piyasadaki defter ihtiyacını karşılaması için yıllık 2 bin 500 ila 3 bin ton kağıt rulo ithal etmesi gerekiyor.

İsrail kırtasiye malzemelerinin girişini engelliyor

Hamade, İsrail'in 20 Temmuz'dan bu yana kırtasiye malzemeleriyle dolu 15 tırın Gazze'ye girişine izin vermeyerek beklettiğini söyledi.

Gazze'nin tek ticari kapısı olma özelliği taşıyan Kerm Ebu Salim'in yeniden açılmasını umut ettiğini dile getiren Hamade, aksi takdirde krizin giderek daha da büyüyeceğini ifade etti.

Yeni eğitim yılı başlayamayabilir

Sınır kapısının açılmaması durumunda Gazze'deki Eğitim Bakanlığını 2018-2019 eğitim öğretim yılında büyük zorluklar bekliyor.

Eğitim Bakanlığına bağlı Uluslararası ve Halkla İlişkiler Departmanı Genel Müdürü Mutasım el-Minavi, "Sınır kapısının kapalı oluşu bakanlığı, eğitim öğretim yılının normal bir şekilde açılamayacağı, tehlikeli bir durumla karşı karşıya bırakacak." diye konuştu.

Öğrenciler için gerekli kırtasiye malzemelerinin tamamının Kerm Ebu Salim'den girdiğine işaret eden Minavi, okul kitapları basan matbaaların da kağıt, mürekkep ve boya gibi malzemelere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Okul kitabı ihtiyacını nasıl karşılayacaklarını ve söz konusu krizin ne zaman sona ereceğini bilemediklerini söyleyen Minavi, krizden hem devlet hem de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı okulların etkileneceğini aktardı.

Minavi, sınır kapısının açılmamasının, okul önlüklerinin üretildiği kumaşlar, laboratuvarlarda kullanılan kimyasal maddeler ve temizlik malzemelerinin Gazze'ye girişinin gerçekleşmeyeceği anlamına geldiğini dolayısıyla bu durumun eğitim öğretim yılının açılışını olumsuz yönde etkileyeceğini sözlerine ekledi.

İsrail yönetimi, Gazze'ye inşaat malzemesi, yakıt ve gıda maddesinin geçişinin sağlandığı Kerm Ebu Salim'i 9 Temmuz'da kapatmıştı.

Bu yıl Gazze'de yeni eğitim öğretim döneminin 25 Ağustos'ta başlaması bekleniyor. Gazze'de Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 250 bin öğrenci bulunurken, UNRWA dahil Gazze'deki tüm okullardaki öğrenci sayısı yaklaşık yarım milyona ulaşıyor.