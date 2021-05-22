İsrail'in yıktığı Gazze'deki 13 katlı binanın sahibi, Uluslararası Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulundu
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İsrail'in yıktığı Gazze'deki 13 katlı binanın sahibi, Uluslararası Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulundu

İsrail'in yıktığı Gazze'deki 13 katlı binanın sahibi, Uluslararası Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulundu
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Abluka altındaki Gazze'de İsrail savaş uçakları tarafından vurularak yıkılan, içinde yerli ve yabancı çok sayıda basın kuruluşunun ofisinin de bulunduğu 13 katlı binanın sahibi Cevad Mehdi, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrail hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Abluka altındaki Gazze'de İsrail savaş uçakları tarafından vurularak yıkılan, içinde yerli ve yabancı çok sayıda basın kuruluşunun ofisinin de bulunduğu 13 katlı binanın sahibi Cevad Mehdi, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrail hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Mehdi, İsrail'in sivillerin kullandığı binayı yıkmasından dolayı uluslararası mahkemede yargılanması gerektiğini söyledi.

Bu amaçla dün UCM'ye resmi şikayette bulunduğunu aktaran Mehdi, yargılama prosedürlerini başlatması için Brüksel merkezli Uluslararası İnsan Hakları Örgütü AFD'ye vekalet verdiğini ifade etti.

AFD'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada da Mehdi adına UCM Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Binanın, yasalar ve uluslararası anlaşmalar gereği sivil tesislerin hedef alınması yasak olan yerlerden olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası anlaşmaları ihlal etmenin ve sivil binayı yıkmanın, UCM tarafından soruşturma başlatılmasını gerektiren "tam teşekküllü savaş suçu" olduğuna işaret edildi.

İsrail savaş uçaklarının 15 Mayıs'ta vurarak yıktığı Cela binasında Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın yanı sıra yerli ve yabancı 30'a yakın basın kuruluşunun ofisi ve sivillerin yaşadığı yaklaşık 30 daire bulunuyordu.

İsrail saldırılarında en az 2 bin bina ve 4 cami tamamen yıkıldı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

Gazze'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan, bugün yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında en az 2 bin binanın tamamen yıkıldığını, 15 bin binanın ise kullanılamaz hale geldiğini söylemişti.

Saldırılarda 4 cami ve onlarca karakolun tamamen yıkıldığını, sanayi bölgesindeki fabrikaların birçoğunun da kullanılamaz hale geldiğini aktaran Serhan, ilk belirlemelere göre maddi zararın 150 milyon doların üzerinde olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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