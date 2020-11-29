İsrail'in yıkım politikası Han el-Ahmer'de protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İsrail'in yıkım politikası Han el-Ahmer'de protesto edildi

29.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:03
İsrail'in yıkım politikası Han el-Ahmer'de protesto edildi

Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında yer alan, İsrail'in yıkım tehdidi altındaki Han el-Ahmer bölgesinde gösteri düzenledi.

Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kırsalında yer alan, İsrail'in yıkım tehdidi altındaki Han el-Ahmer bölgesinde gösteri düzenledi.

29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle Han el-Ahmer'de düzenlenen gösteriye Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile Fetih hareketi yetkilileri de katıldı.

Filistin bayrakları ile İsrail'in yıkım politikasını protesto eden dövizler taşıyan göstericiler, zaman zaman İsrail karşıtı sloganlar da attı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf gösteride yaptığı açıklamada, "Han el-Ahmer köyü, yıkımı reddediyor ve İsrail'in ihlallerine karşı mücadele ediyor. Haritadan silinmesine izin vermeyecektir." dedi.

Ebu Yusuf, İsrail'in yıkım politikasıyla mücadeleye devam edeceklerinei vurgulayarak şunları söyledi:

"Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde özgür dünya insanlarına her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyoruz. Özgürlere, başkenti Kudüs olan bağımsız egemen bir devlet kurmamıza yardımcı olmaları çağrısında bulunuyoruz."

İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, Mayıs 2018'de Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem Filistinlilerin direnişi nedeniyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül 2018'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımın başlatılmasına hükmetmişti.

İsrail makamları, daha sonra Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim 2018'e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat göndermişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında yer alan ve Filistinliler için direniş sembolü haline gelen Han el-Ahmer köyünün yıkımının ertelendiği de 20 Ekim 2018'de duyurulmuştu.

İsrail'in E1 projesi

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden alınmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

İlgili Haberler

Son dakika! Danimarka'da hükümetin anayasayı çiğnemesi protesto edildi
Son dakika! Danimarka'da hükümetin anayasayı çiğnemesi protesto edildi
Belçika'da kadına şiddet protesto edildi
Belçika'da kadına şiddet protesto edildi
Koronavirüs önlemleri protesto edildi
Koronavirüs önlemleri protesto edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Osman Kavala Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Enes Batur Sezen Aksu Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Okan Buruk Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail'in yıkım politikası Han el-Ahmer'de protesto edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 17:06:32. #1.14#
title