İsrail'in Yasa Dışı Yerleşim Faaliyetleri Barışın Önündeki En Büyük Engel"

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, "Birleşmiş Milletler, İsrail'in tüm yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukukun ihlali ve barış önündeki en büyük engel olarak görüyor." dedi.

İsrail-Filistin sorununun görüşüldüğü BM Güvenlik Konseyi'ndeki toplantıya Kudüs'ten video konferans yoluyla katılan Mladenov, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında askeri varlığını sürdürmesi, barış süreci, iki devletli çözümün geleceği konusundaki belirsizlikler ve barış çabalarını baltalayan tek taraflı eylemlere dikkati çekti.

BMGK kararlarına rağmen İsrail'in Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimlerinin inşasına devam ettiğini belirten Mladenov "Birleşmiş Milletler İsrail'in tüm yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukukun ihlali ve barış önündeki en büyük engel olarak görüyor." ifadesini kullandı.

Son üç ayda İsrail'in Batı Şeria'da bin 500 yerleşim birimi için 22 plana onay verdiğini söyleyen Mladenov, "İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini genişletmesi iki devletli çözümü tehdit etmeye ve barış beklentilerini aşındırmaya devam ediyor." diye konuştu.

İsrail'in Filistinlilere ait mülkleri yıkmaya devam ettiğine de dikkati çeken Mladenov, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından 6'ısı çocuk 23 Filistinlinin ve 3'ü sivil 5 İsraillinin öldürüldüğünü söyledi.

Hem İsrail hem Filistin tarafında gerginliği körükleyen kışkırtıcı ifadelerin ve eylemlerin devam ettiğini belirten ve taraflara bu söylemlerden kaçınmaları çağrısı yapan Mladenov, Gazze'de devam eden elektrik krizine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Günde 20 saat elektrik kesintisinin yaşandığını ve bu durumun su arıtma tesislerini de etkilediğini anlatan Mladenov, suyun hanelere günde sadece birkaç saat verilebildiğini sözlerine ekledi.