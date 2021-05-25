İsrail'in yanlışlıkla kendi İHA'sını düşürdüğü ortaya çıktı
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İsrail'in yanlışlıkla kendi İHA'sını düşürdüğü ortaya çıktı

İsrail'in yanlışlıkla kendi İHA'sını düşürdüğü ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail'in "Demir Kubbe" adlı hava savunma sisteminin Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırılar sırasında İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) yanlışlıkla düşürdüğü açıklandı.

İsrail'in "Demir Kubbe" adlı hava savunma sisteminin Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırılar sırasında İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) yanlışlıkla düşürdüğü açıklandı.

İsrail'in "Demir Kubbe" adlı hava savunma sisteminin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren saldırılar sırasında İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) yanlışlıkla düşürdüğü belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) de olayı doğruladığı belirtildi. Skylark olarak bilinen küçük keşif uçağının Demir Kubbe savunma sistemi tarafından vurulduğu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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