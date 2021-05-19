İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyen yüzlerce kişi, Filistin'e destek verirken, saldırılarına devam eden İsrail ile ona desteğini sürdüren ABD yönetimine tepki gösterdi.

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyen yüzlerce kişi, Filistin'e destek verirken, saldırılarına devam eden İsrail ile ona desteğini sürdüren ABD yönetimine tepki gösterdi.

Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in Washington'daki büyükelçiliğinin önü, yüzlerce Filistinli ve Amerikalının gösterisine sahne oldu.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük", "İsrail terör devleti" ve "Hemen şimdi adalet istiyoruz" şeklinde sloganlar atarak seslerini bir kez daha kamuoyuna duyurmaya çalıştı.

Filistin'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin tek tek okunduğu gösteride, sembolik olarak Filistin bayraklarına sarılı tabutlar getirildi ve İsrail'in saldırılarında her gün çok sayıda yeni masum sivilin hayatını kaybettiği anlatıldı.

Konuşmalarda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'a da tepkil gösterildi. İsrail'e koşulsuz destek verdiği gerekçesiyle eleştirilen Biden yönetimine, göstericiler tarafından, "İsrail'e askeri yardımlara son ver." çağrısı yapıldı.

Gösterinin organizatörlerinden Amerikalı Filistinli aktivist Meryem Ebu-Ghazala, AA mikrofonlarına duygu ve düşüncelerini aktardı.

Her gün Filistin'deki çoğu çocuk masum sivillerin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini görmekten büyük üzüntü yaşadığını anlatan Ebu-Ghazala, "Bu zulüm aslında yeni değil, 1948'de hatta ondan önce başladı." dedi.

Biden yönetiminin, İsrail'e gönderdiği en küçük yardımda bile Filistinlilerin üzerine bomba olarak yağan askeri düzene katkı sağladığını ifade eden Ebu-Ghazala, "İsrail açık bir şekilde savaş suçları işliyor ve ABD de bunlara göz yumuyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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