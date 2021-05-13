İsrail'in vurduğu Ulusal İslam Bankası'nın enkazı görüntülendi
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İsrail'in vurduğu Ulusal İslam Bankası'nın enkazı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail'in saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde dün vurduğu Ulusal İslam Bankası'nın enkazı görüntülendi.

İsrail'in saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde dün vurduğu Ulusal İslam Bankası'nın enkazı görüntülendi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken dün Ulusal İslam Bankası'nın Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan şubesini hedef almıştı. Hava saldırısında yerle bir edilen binanın enkazı görüntülendi. Saldırılar nedeniyle kullanılamaz hale gelen binadaki faaliyetler ise diğer bankalara yönlendirildi.

(Muhammed Rabah/ İHA)

İsrail'in vurduğu Ulusal İslam Bankası'nın enkazı görüntülendi
İsrail'in vurduğu Ulusal İslam Bankası'nın enkazı görüntülendi
İsrail'in vurduğu Ulusal İslam Bankası'nın enkazı görüntülendi
İsrail'in vurduğu Ulusal İslam Bankası'nın enkazı görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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