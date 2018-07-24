İsrail'in Vurduğu Suriye Uçağının Pilotu Öldü

İsrail'in Golan'ın güneyinde sınır ihlali iddiasıyla vurduğu Suriye askeri uçağının pilotunun öldüğü bildirildi.

İsrail'in uçak hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Esed rejimine ait bir savaş uçağını düşürmesi sonucu Suriyeli pilotun hayatını kaybettiği duyuruldu. Uçağın pilotu Albay İmran Mari'nin hayatını kaybettiği, diğer pilotun akıbetinin ise belirsiz olduğu aktarıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) sözcüsü, İsrail hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Esed rejimine ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Rus yapımı Sukhoi tipi savaş uçağının 2 patriot füzesi ile vurulduğu aktarıldı. Savaş uçağının İsrail hava sahasının 2 kilometre içerisine girdiği açıklandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hava kuvvetlerimiz Golan'ın güneyinde Sukhoi tipi savaş uçağını düşürdü" ifadelerini kullandı. - ŞAM