İsrail'in vurduğu Gazze'deki sünger fabrikasında 3 milyon dolarlık hasar oluştu
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İsrail'in vurduğu Gazze'deki sünger fabrikasında 3 milyon dolarlık hasar oluştu

İsrail'in vurduğu Gazze'deki sünger fabrikasında 3 milyon dolarlık hasar oluştu
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan "Foamco" sünger fabrikasının müdürü Naci el-Hadari, İsrail'in bölgeye yönelik son saldırılarının fabrikada yaklaşık 3 milyon dolarlık hasara neden olduğunu belirtti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan "Foamco" sünger fabrikasının müdürü Naci el-Hadari, İsrail'in bölgeye yönelik son saldırılarının fabrikada yaklaşık 3 milyon dolarlık hasara neden olduğunu belirtti.

Hadari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Mayıs'ta İsrail'in düzenlediği roketli saldırıda fabrikanın yaklaşık yüzde 80'inin yıkıldığını, fabrikadaki mekanizmalar ile ürünlerin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Saldırının yol açtığı hasar sonucu fabrikada çalışan 80 Filistinlin tek geçim kaynağından olduğunu belirten Hadari, ayrıca Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde ürünlerinin satışının yapıldığı 200'den fazla temsilciliğin de bu durumdan etkilendiğini dile getirdi.

"İsrail savaş uçaklarının fabrikaya yönelik saldırısı yaklaşık 3 milyon dolarlık hasara sebep oldu." diyen Hadari, İsrail saldırılarında zarar gören işveren ve işçilere tazminat ödenmesi talebinde bulundu.

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı 17 Mayıs'taki açıklamasında, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda yer alan sünger fabrikasının İsrail savaş uçakları tarafından fosfor bombalarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Yanıcı maddelerin bulunduğu fabrikada büyük çaplı yangın çıkmıştı.

Gazze'deki hükümete bağlı Enformasyon Ofisi, İsrail saldırılarının, bölge ekonomisinde 40 milyon doların üzerinde zarara yol açtığını kaydetti.

İsviçre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü ise yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in son Gazze saldırılarında 525 işletmenin yıkıldığını veya zarar gördüğünü belirtti.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi ise evlerinden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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