İsrail'in uluslararası havaalanında uçuşlar yeniden başladı
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İsrail'in uluslararası havaalanında uçuşlar yeniden başladı

Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz - Haberler | Güncel

İsrail'in tek uluslararası havaalanı olan Tel Aviv-Ben Gurion'un otoparkında bir aracın yanması nedeniyle kısa süreliğine durdurulan uçuşlar yeniden başladı.

İsrail'in tek uluslararası havaalanı olan Tel Aviv-Ben Gurion'un otoparkında bir aracın yanması nedeniyle kısa süreliğine durdurulan uçuşlar yeniden başladı.

Havaalanında bulunan AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, durdurulan hava trafiği yeniden başladı.

Güvenlik görevlilerinin bir kişiyi gözaltına aldığı olaya ilişkin yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

Otoparkta yanan aracın neden olduğu yangın söndürmesinin ardından uçuşlar yeniden başladı.

İsrail'in uluslararası havaalanında uçuşlar yeniden başladı
İsrail'in uluslararası havaalanında uçuşlar yeniden başladı
İsrail'in uluslararası havaalanında uçuşlar yeniden başladı
İsrail'in uluslararası havaalanında uçuşlar yeniden başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz

İsrail'in uluslararası havaalanının parkında bir araç yandığı için tüm uçuşlar durduruldu
İsrail'in uluslararası havaalanının parkında bir araç yandığı için tüm uçuşlar durduruldu
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