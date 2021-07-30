İsrail'in uluslararası havaalanında uçuşlar yeniden başladı
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İsrail'in uluslararası havaalanında uçuşlar yeniden başladı

İsrail'in uluslararası havaalanında uçuşlar yeniden başladı
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

TEL İsrail'in tek uluslararası havaalanı olan Tel Aviv-Ben Gurion'un otoparkında bir aracın yanması nedeniyle kısa süreliğine durdurulan uçuşlar yeniden başladı.

TEL İsrail'in tek uluslararası havaalanı olan Tel Aviv-Ben Gurion'un otoparkında bir aracın yanması nedeniyle kısa süreliğine durdurulan uçuşlar yeniden başladı.

Havaalanında bulunan AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, durdurulan hava trafiği yeniden başladı.

Güvenlik görevlilerinin bir kişiyi gözaltına aldığı olaya ilişkin yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

Otoparkta yanan aracın neden olduğu yangın söndürmesinin ardından uçuşlar yeniden başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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