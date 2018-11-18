İsrail'in Tutuklulara Yönelik İnsanlık Dışı Uygulamaları İfşa Edilmeli"

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, binlerce Filistinlinin somut bir suçlama olmadan işgalci İsrail hapishanelerinde alıkonulduğunu belirterek, "Şu anda İsrail hapishanelerinde 6 binden fazla Filistinli tutuklu var. Bu tutuklularla ilgili bir an önce çalışmalar yapılmalı, İsrail'in bu insanlara uyguladığı insanlık dışı uygulamalar tüm dünyaya ifşa edilmeli. Bu ifşa İsrail üzerinde bir baskı unsuruna dönüştürülmeli." dedi.

Uluslararası Filistin Medya ve İletişim Formu tarafından düzenlenen "Evrensel Medyada Filistin'in Geleceği" konulu konferans, İstanbul'da devam ediyor.

Konferansın ikinci günündeki "Filistin sorununun küresel söylemi" başlıklı panelde konuşma yapan Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak Filistinlileri tutukladığını söyledi.