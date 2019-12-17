İsrail'in Türkiye ile doğal gaz hattı müzakerelerine açık olduğu iddiası
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İsrail'in Türkiye ile doğal gaz hattı müzakerelerine açık olduğu iddiası

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın muhabiri Amichai Stein, İsrailli yetkililerin, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz taşımak amacıyla bir boru hattı inşa etmek için Ankara'yla "müzakereye hazır olduğunu" duyurdu.

17.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:38
İsrail'in Türkiye ile doğal gaz hattı müzakerelerine açık olduğu iddiası

'in üzerinden 'ya gaz taşımak amacıyla bir boru hattı inşa etmek için 'ya "müzakereye hazır olduğunu" söylediği iddia edildi.


İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın muhabiri Amichai Stein'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre İsrailli yetkililer "Eğer Türkiye İsrail gazını Avrupa'ya taşıyacak bir boru hattı inşası konusunda ciddi ise biz müzakereye açığız." mesajı verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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