İsrail'in tohum ve fidelerini yerlere saçarak, tepki gösterdiler
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İsrail'in tohum ve fidelerini yerlere saçarak, tepki gösterdiler

İsrail'in tohum ve fidelerini yerlere saçarak, tepki gösterdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Ziraat Odası, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara uyguladığı şiddete, İsrail'den gelen fide ve tohumları yerlere saçarak tepki gösterdi.

Düzce Ziraat Odası, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara uyguladığı şiddete, İsrail'den gelen fide ve tohumları yerlere saçarak tepki gösterdi. Aynı zamanda İsrail menşeili tohum ve fideleri satmama kararı aldı.

Mescid-i Aksa'da Müslümanlara karşı orantısız güç uygulayan İsrail'e tepkiler gelmeye devam ediyor. İsrail'in uyguladığı şiddeti protesto eden Düzce Ziraat Odası, dünyanın en büyük tohum ve fide üreticisi olan İsrail tohumlarını satmama kararı aldı. İsrail'in şiddetinin desteklenmemesi gerektiğini kaydeden Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, "İsrail'in yaptığı şiddete sessiz kalmıyoruz, sessizde kalmayacağız" diyerek ellerinde bulunan fide ve tohumları yerlere saçtı.

Oda yönetimi olarak yeni bir karar aldıklarını ifade eden Öztürk, "İsrail'in Müslümanlara her Ramazan ayında uygulamış olduğu şiddete isyansız kalmamak mümkün değil. Bir Türk olarak, bir Müslüman olarak bu şiddete sessiz kalmıyorum. Bütün Türkiye Cumhuriyetindeki insanların yaşadığı gibi bizde bu duruma isyan ediyoruz. Bundan sonra hiçbir İsrail kökenli ne fideyi, ne de tohumunu Düzce Ziraat Odası olarak satmayacağız ve de sattırmayacağız" dedi. - DÜZCE

İsrail'in tohum ve fidelerini yerlere saçarak, tepki gösterdiler
İsrail'in tohum ve fidelerini yerlere saçarak, tepki gösterdiler
İsrail'in tohum ve fidelerini yerlere saçarak, tepki gösterdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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