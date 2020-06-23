İsrail'in tedavi için Gazze'den çıkışına izin vermediği 9 aylık bebek hayatını kaybetti
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İsrail'in tedavi için Gazze'den çıkışına izin vermediği 9 aylık bebek hayatını kaybetti

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in uyguladığı abluka sebebiyle, tedavi olmak için Gazze'den çıkamayan 9 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in tedavi için Gazze'den çıkışına izin vermediği 9 aylık bebek hayatını kaybetti
23.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:20

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in uyguladığı abluka sebebiyle, tedavi olmak için Gazze'den çıkamayan 9 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, kalp hastası 9 aylık Ömer Yagi'nin 24 Mayıs'ta İsrail'e bağlı bir hastanede tedavi olmaya götürülmek üzere randevu alındığı, ancak İsrailli yetkililerin hasta bebeğin Gazze Şeridi'nden çıkışına izin vermediği aktarıldı.

Açıklamada, durumunun kötüleşmesi üzerine Gazze'deki Rantisi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Filistinli bebeğin 18 Haziran'da sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail ablukası sebebiyle tedavi olamadığı için hayatını kaybeden Gazzeli hasta sayısının yıl başından bu yana 3'e yükseldiğini belirtti.

Abluka Gazze'de insanlık krizine sebep oluyor

İsrail'in yıllardır uyguladığı ambargonun Gazze'deki sağlık sektörüne büyük zarar verdiğine, hastaların ölümüne ve insanlık krizine sebep olduğuna işaret edilen açıklamada, bu uygulamalarla İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını ciddi bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'ya gitmek için İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kullanan Gazzelilerin geçişleri çoğu zaman İsrail tarafından engelleniyor. Bu kişiler, hastalığın seyrini etkileyecek şekilde tedaviden mahrum kalıyorlar.

İsrail geçen yıl Filistinli hastaların yüzde 35'inin geçişine izin vermedi

Filistin İnsan Hakları Merkezinin "İsrail'in Gazzeli hastalara uyguladığı kısıtlamalar" başlığıyla ocak ayında yayımladığı raporda, 2019'da tedavi için Gazze dışına çıkmak isteyen Filistinli hastaların yüzde 35'inin İsrailli yetkililerce Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçişine izin verilmediği belirtilmişti.

Raporda, İsrail'in 2008-2018 yıllarında tedavi için abluka altındaki Gazze'den Batı Şeria veya İsrail'e geçmek amacıyla resmi başvuru yapan 179 bin 746 Filistinli hastadan 51 bininin talebini reddettiği kaydedilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı da 2018'de tedavi amacıyla Gazze'den çıkışına izin verilmeyen 56 hastanın vefat ettiği açıklaması yapmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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