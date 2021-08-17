İsrail'in Suriye'nin güneyine saldırı düzenlediği iddia edildi
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İsrail'in Suriye'nin güneyine saldırı düzenlediği iddia edildi

İsrail'in Suriye'nin güneyine saldırı düzenlediği iddia edildi
Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Kuneytra iline İsrail tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Kuneytra iline İsrail tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in, ülkenin güneyindeki Kunetra'nın kuzey kırsalındaki Hadar beldesi yakınlarına füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Haberde can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu basın ofisinden AA muhabirine konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yabancı basında çıkan haberlere yorum yapmıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Esed rejimi, İsrail'in, 22 Temmuz'da Humus, 19 Temmuz'da Halep'e, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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