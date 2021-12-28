İsrail'in Suriye'de Lazkiye Limanı'na hava saldırısı düzenlediği iddiası - Haberler
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İsrail'in Suriye'de Lazkiye Limanı'na hava saldırısı düzenlediği iddiası

İsrail'in Suriye'de Lazkiye Limanı'na hava saldırısı düzenlediği iddiası
AA / Eşref Musa - Haberler | Güncel

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin batısındaki Lazkiye Limanı'na hava saldırısı düzenlediği ileri sürdü.

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin batısındaki Lazkiye Limanı'na hava saldırısı düzenlediği ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejimin savunma bakanlığındaki askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 03.21'te Lazkiye Limanı'nı hava saldırısıyla hedef aldığını öne sürdü.

Can kaybının yaşanmadığı belirtilen haber de, limandaki çok sayıda ticari konteynerde yangın çıktığı savunuldu.

İsrail'in düzenlediği öne sürülen saldırılar

Esed rejimi, İsrail'in 7 Aralık'ta Lazkiye ili, 8 Kasım'da Humus ve Tartus illeri, 4 Kasım ve 30 Ekim'de başkent Şam, 14 Ekim'de Humus'un Palmira (Tedmur) bölgesi, 8 Ekim'de Humus'taki T4 Hava Üssü, 3 Eylül'de Şam, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus ili, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra ili, 19 Temmuz'da Halep ili, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam, 4 Şubat'ta Kuneytra, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyi, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği söylenen saldırılar, genellikle akşam veya gece saatlerinde gerçekleşiyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

AA / Eşref Musa - Son Dakika Haberleri

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