İsrail'in Son Gazze Saldırısının 3. Yılı

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Seraya el-Kudüs, İsrail'in son Gazze saldırısının ardından geçen üç yılda direnişin daha da güçlendiğini belirtti.



Seraya el-Kudüs'ün resmi internet sitesinde, İsrail'in Gazze'ye 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren saldırılarının üçüncü yılı dolayısıyla bir video kaydı yayınlandı.



Seraya el-Kudüs Sözcüsü Ebu Hamza, "İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıların üzerinden geçen üç yılda direniş daha da güçlendi, Filistin halkının çıkarlarını koruyacak herhangi bir mücadeleye girmeye hazırdır." ifadesini kullandı.



İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün sürdürdüğü saldırılarda 2 bini aşkın kişi hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla kişi yaralanmıştı. Söz konusu saldırılarda binlerce yapı tamamen yıkılmış ve on binlerce bina da zarar görmüştü.