İsrail'in Şehit Ettiği Filistinli'nin Naaşı Defnedildi
İsrail polisinin 13 Aralık'ta açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli 26 yaşındaki Mecd Cemal Emtir'in naaşı işgal atındaki Kudüs'te defnedildi.
İsrail polisinin 13 Aralık'ta açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli 26 yaşındaki Mecd Cemal Emtir'in naaşı işgal atındaki Kudüs'te defnedildi.
Emtir'in naaşı Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya mülteci kampında kılınan cenaze namazının ardından yüzlerce Filistinlinin katılımıyla kampın kabristanlığında toprağa verildi.
Emtir, 13 Aralık'ta Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir yerleşimciyi bıçakladığı bahanesiyle İsrail askerlerince vurularak şehit edilmişti.
İsrail, Emtir ile 42 yaşındaki Muammer el-Etraş'ın naaşını bugün Filistin tarafına teslim etti.
Kaynak: AA