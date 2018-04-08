İsrail'in Sefarad Baş Hahamı Yusuf'tan Suriye Çağrısı

İsrail'deki Sefarad Baş Hahamı İshak Yusuf, Beşşar Esed rejiminin Duma'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısını kınadı.

İsrail Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanya, Portekiz, İtalya, Kuzey Afrika, Türkiye, Ege Adaları ve Balkan Musevilerinin büyük bölümünü oluşturduğu Sefarad Yahudileri Baş Hahamı Yusuf, Suriye rejimi tarafından yapılan katliamların durdurulması çağrısı yaptı.

Suriye rejimi tarafından başkent Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesinde onlarca kadın ve çocuğun yaşamını yitirdiği dünkü kimyasal saldırıyı kınayan Yusuf, "Daha önce de söylemiştim, bugün yine tekrarlıyorum, Suriye'de kitle imha silahlarıyla çocuk ve kadınların öldürüldüğü vahşice bir soykırım yapılıyor." ifadesini kullandı.

Yusuf, Suriye'de gerçekleşen katliamların durdurulmasının ahlaki bir görev olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Biz Yahudiler olarak da soykırımdan geçtik. Bugün görevimiz insanlığın kalbinin nurla dolması için çalışmak. Ahlaki olarak da bu soykırıma karşı durmamız lazım. Tıpkı Suriye rejiminin nükleer tesislerini yok ettiğimiz gibi bunu durdurmamız da ahlaki görevimizdir."

Öte yandan Eski İsrail Askeri İstihbarat Şefi Amos Yadlin de Duma'da yaşanan olaylara ilişkin sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye rejimine ait uçak ve helikopterlerini vurması gerektiğini belirterek, İsrail ve batılı ülkelerin Suriye'de yaşanan "soykırımı" durdurması gerektiğini ifade etti.

Yadlin, "ABD yönetimi, bir yıl önce yaptığı gibi Suriye'nin kimyasal madde üreten tesislerini vurmalıdır." ifadesine yer verdi.

İsrailli din adamları ve yetkililerin, İsrail ordusunun Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanarak, onlarca Filistinliyi şehit etmesi ve yüzlercesini de yaralamasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan tarihinde yayımladığı raporda, Esed rejiminin, Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 31 Filistinli şehit oldu, 2 bine yakın gösterici yaralandı.

Filistinliler, barışçıl gösterilerine mayıs ayının ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.