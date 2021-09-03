İsrail'in Şam'da Esed rejimine ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'da bazı noktalarına İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'da bazı noktalarına İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, yerel saatle 01.26'da Şam kent merkezinin çevresindeki rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Başkent Şam ve çevresinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, "Hava saldırısı Beyrut'un güneydoğu yönünden yapıldı. Hava savunma sistemlerimiz, düşman hedeflere karşı koyarak çoğunu düşürdü." ifadeleri yer aldı.

Haberde sadece maddi hasarın medyana geldiği belirtildi.

Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra Lübnan Hizbullah'ı ve İran Devrim Muhafızlarının emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esed rejimi, İsrail'in, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus iline, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 22 Temmuz'da Humus'a, 19 Temmuz'da Halep'e, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra'ya, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan