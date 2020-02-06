İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti
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İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

06.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:11
İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti

savaş uçaklarının 'nin başkenti 'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.


Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği hava saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gözlemevi, Suriye ordusu ile başkent Şam'ın batı ve güneyindeki İran destekli milis kuvvetlere ait noktaların yanı sıra Şam'daki Mazzeh askeri hava üssünün de vurulduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Golan Tepeleri ve Lübnan üzerinde uçarken füzeleri ateşlediği ifade edildi.


Öte yandan Esad rejimine ait ajansı, ülkenin hava savunmasının, İsrail'in başkent Şam'a yönelik füze saldırısını püskürttüğünü bildirmişti. - ŞAM

Kaynak: İHA
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