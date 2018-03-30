İsrail'in Saldırısında Tarlada Çalışan Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

- Saldırıda hayatını kaybeden 28 yaşındaki Ömer Vahid Semmur'un hastane morgundaki naaşı

Cenazeye veda eden yakınlarının üzüntüsü

Ömer Vahid Semmur'un kardeşi Muhammed Semmur'un açıklamaları İsrail ordusunun Gazze sınırına düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail'in Gazze'nin güney kesiminde sınıra yakın mesafedeki tarlalara top atışıyla saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sırasında tarlada çalışan 28 yaşındaki Ömer Vahid Semmur'un hayatını kaybetti, 23 yaşındaki Ahmed Selim Şami yaralandı.

Sami'nin vücudunun çeşitli yerlerine şarapnel parçaları isabet ettiği aktarıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden Ömer Vahid Semmur'un kardeşi Muhammed Semmur "İki kızı vardı, onlara bakmak, rızkını kazanmak için çalışıyordu. Evinin ekmeğini kazanmaya giden insanlardan ne isterler anlamıyorum." diyerek gözyaşı döktü.

İsrail, henüz saldırı ile ilgili açıklama yapmadı.