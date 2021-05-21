Son dakika haber: Filistin'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika gelişmesine göre Filistin'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı Filistin'de İsrail askerlerinin saldırısı sonucu ölen kişiler için gıyabi cenaze namazı kılındıktan sonra basın açıklaması yapılarak protesto edildi.