İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 8'i çocuk 10 kişi için cenaze töreni düzenlendi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cenaze yakınlarının üzüntüsü Hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların naaşları Naaşların sloganlar atılarak ve tekbirler getirilerek omuzlarda taşınması Cenazeye katılan kalabalığın kabristana doğru yürümesi Cenaze namazının kılınması Saldırıda ailesini...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cenaze yakınlarının üzüntüsü
Hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların naaşları
Naaşların sloganlar atılarak ve tekbirler getirilerek omuzlarda taşınması
Cenazeye katılan kalabalığın kabristana doğru yürümesi
Cenaze namazının kılınması
Saldırıda ailesini kaybeden Baba Muhammed el-Hadidi ile röportaj GAZZE (AA) İsrail'in dün gece saatlerinde Gazze kentinin Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlediği saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı