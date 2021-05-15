İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 8'i çocuk 10 kişi için cenaze töreni düzenlendi
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İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 8'i çocuk 10 kişi için cenaze töreni düzenlendi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cenaze yakınlarının üzüntüsü Hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların naaşları Naaşların sloganlar atılarak ve tekbirler getirilerek omuzlarda taşınması Cenazeye katılan kalabalığın kabristana doğru yürümesi Cenaze namazının kılınması Saldırıda ailesini...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenaze yakınlarının üzüntüsü

Hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların naaşları

Naaşların sloganlar atılarak ve tekbirler getirilerek omuzlarda taşınması

Cenazeye katılan kalabalığın kabristana doğru yürümesi

Cenaze namazının kılınması

Saldırıda ailesini kaybeden Baba Muhammed el-Hadidi ile röportaj GAZZE (AA) İsrail'in dün gece saatlerinde Gazze kentinin Şati Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hatab ailesinin evine düzenlediği saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi.

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 8'i çocuk 10 kişi için cenaze töreni düzenlendi
İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 8'i çocuk 10 kişi için cenaze töreni düzenlendi
İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 8'i çocuk 10 kişi için cenaze töreni düzenlendi
İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 8'i çocuk 10 kişi için cenaze töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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