İsrail'in saldırısında evleri yıkılan Gazzeli aile ramazanı sokakta geçiriyor
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İsrail'in saldırısında evleri yıkılan Gazzeli aile ramazanı sokakta geçiriyor

İsrail'in 6 ay önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Filistinli aile, ramazan ayını da sokakta geçiriyor.

İsrail'in saldırısında evleri yıkılan Gazzeli aile ramazanı sokakta geçiriyor
12.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:20

İsrail'in 6 ay önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Filistinli aile, ramazan ayını da sokakta geçiriyor.

İsrail güçlerinin Kasım 2019'da gerçekleştirdiği saldırılarda evleri yerle bir olan 17 kişilik Ebu Amra ailesi, 6 aydır evlerinin enkazı üzerinde yaşıyor. Filistinli aile uyumak için evin enkazı üzerinde teneke ve plastiklerle çevirerek yaptıkları iki odayı kullanıyor.

Çaresizlik ve yaşama tutunma mücadelesi verilerek geçen zor bir kışın ardından ramazana ulaşan aile bireyleri bu mübarek ayda içinde bulundukları sıkıntılı durumdan kurtulmak için dua ettiklerini belirtiyor.

"Tahammül ettik, sabrettik ama artık dayanacak gücümüz kalmadı"

Yaşadıkları zor şartları AA muhabirine anlatan baba Hamude Ebu Amra, İsrail uçaklarının 5 daireden oluşan evlerini yıkmasının ardından eşi, ikisi evli 7 çocuğu, 2 gelini ve 6 torunuyla sokakta kaldıklarını, 6 ay geçmesine rağmen evlerinin yeniden yapılmadığını söyledi.

İlk kez bir ramazanı böyle evsiz ve hüzünlü geçirdiklerini dile getiren Ebu Amra, "Evimizin enkazı altından çıkardığımız ve dışarıya attığımız bu halı üzerinde toplanıp iftar yapıyoruz. Yemeklerimizi de yine dışarıda odun ateşi yakarak pişiriyoruz. Mübarek ayın gelişini anlayamadık bile. Öyle garip bir hal içindeyiz." dedi.

Filistinli bir inşaat şirketinin birkaç hafta önce evinin enkazını kaldırdığını ve açılan arazi üzerine biri tenekeden diğeri plastikten iki oda yaptıklarını anlatan Ebu Amra, evinin arazisinden çıkmayacağını ve başka bir yere gitmeyi de kabul etmeyeceğini vurguladı.

Ebu Amra, "Kışın soğuğundan, yazın da sıcağından koruyan bir evde oturmakla dışarıda yaşamak arasında çok büyük bir fark var. Kimse bunu inkar edemez. Tahammül ettik, sabrettik ama artık dayanacak gücümüz kalmadı." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusunun 12 Kasım 2019'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği saldırı, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına, roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail'in Gazze'ye iki gün boyunca düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Saldırılarda çok sayıda ev ile bina zarar görmüş veya yıkılmıştı.

İslami Cihad Hareketi, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail ile Mısır ara buluculuğunda ateşkese varıldığını duyurmuştu.

İsrail'in saldırısında evleri yıkılan Gazzeli aile ramazanı sokakta geçiriyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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