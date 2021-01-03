İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden Filistinli genç "parkur sporu"yla engellere meydan okuyor
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İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden Filistinli genç "parkur sporu"yla engellere meydan okuyor

03.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 03.01.2021 11:28
İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden Filistinli genç

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu tek bacağını kaybeden Filistinli Muhammed Uleyva, yaptığı parkur sporuyla hem yaşama sevincini diri tutuyor, hem engellere meydan okuyor.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu tek bacağını kaybeden Filistinli Muhammed Uleyva, yaptığı parkur sporuyla hem yaşama sevincini diri tutuyor, hem engellere meydan okuyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Şucaiyye Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Uleyva, Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katıldığı sırada Kasım 2018'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı. Yaralandıktan sonra tedavi altına alınan Uleyva, tek bacağını kaybetti.

Yaşadıklarına rağmen umudunu kaybetmeyen Uleyva, daha önce yaptığı futbol, basketbol ve voleybol gibi sporlara devam ederken, parkur sporuyla da tanıştı.

Uleyva, ilk etapta parkur yapamayacağını düşünürken, çevresindekilerin de teşvikiyle bölgedeki bir jimnastik ve parkur kulübünde eğitime başlayarak endişelerini giderdi.

Günlük yaptığı egzersizlerle kendini bu alanda geliştiren Uleyva, protezi olmadan tek bacağıyla ve koltuk değnekleriyle sergilediği akrobatik hareketlerle izleyenleri kendisine hayran bırakan bir seviyeye geldi.

Filistinli genç, Gazze'nin batısındaki El-Kuteybe Meydanı'nda yaptığı akrobatik hareketlerle engelleri aşmayı başardı.

"İsrail, yaşama sevincimi öldürmeye çalıştı"

AA muhabirine parkura başlama hikayesini anlatan Uleyva, Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinde İsrail askerlerinin kendisini yaralamasının ardından bacağının kesildiğini belirtti.

Engelli kalmadan önce futbol, voleybol ve basketbol gibi sporlarla ilgilendiğini söyleyen Uleyva, ayağını kaybettikten sonra ilk başlarda çok zorluk çektiğini, sonra annesi ve babası başta olmak üzere çevresindekilerin teşvikiyle spora döndüğünü ve engellere meydan okumaya başladığını anlattı.

Uleyva, "İsrail, yaşama sevincimi öldürmeye çalıştı. Ancak bunda başarılı olamadı. Önce sağlığıma kavuştum sonra eskiden yaptığım sporların yanında yeni sporlara başladım." dedi.

Filistinli genç, "Gazze'nin çeşitli bölgelerinde parkur yapan gençleri görüyordum. Atlıyor, zıplıyor, akrobatik hareketler yapıyorlardı. Başta onlara üzülerek bakıyordum, hiçbir zaman bunu yapamayacağımı düşünüyordum. Tek bacaklı olduğumu kabullenmem de zor olmuştu. Psikolojik olarak zor zamanlar geçirdim. Ama sonra onları gördükçe ben de bu sporu yapmak istedim." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı moral bozukluğunun üstesinden gelerek, parkura yöneldiğini aktaran Uleyva, çevresindeki insanların da kendisine becerilerini geliştirmesi ve motivasyonunu artırması için destek olduğunu dile getirdi.

Uleyva, parkurun yanı sıra Filistin'in geleneksel halk oyunu olan debkeyi de kendisi gibi engelli gençlerle oynadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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