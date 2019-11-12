İsrail'in saldırılarında İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu binası hasar gördü
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İsrail'in saldırılarında İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu binası hasar gördü

İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Ramallah merkezli İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu'nun (ICHR) Gazze'de bulunan binası da hasar gördü.

12.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:03
İsrail'in saldırılarında İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu binası hasar gördü

'in düzenlediği hava saldırılarında merkezli İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu'nun (ICHR) 'de bulunan binası da hasar gördü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: İsrail'in saldırılarında İnsan Hakları Bağımsız Komisyonu binası hasar gördü
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