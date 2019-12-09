İsrail'in saldırılarında evleri zarar gören Gazzeliler, UNRWA merkezinde eylem yaptı

09.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:10

İsrail'in 2014 yılındaki saldırılarında evleri zarar gören Filistinliler, kendilerine hiçbir ödeme yapılmadığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) Gazze'deki binasına girerek, eylem başlattı.

UNRWA merkezinde oturma eylemine başlayan Gazzeliler, mağdur olduklarını ve zararlarının tazmin edilmediğini ifade ederek, "UNRWA'nın vaatleri bizi sıkıntı ve borçlara boğdu" ve "Ertelediğiniz yeter" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail'in saldırılarında evi zarar gören Salah en-Neccar burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, hak talebinde bulunmak ve barışçıl eylem düzenlemek amacıyla UNRWA binasına girdiklerini söyledi.

UNRWA'dan kendilerine herhangi bir ödeme yapılmadığını vurgulayan Neccar, eylemin ne zaman sona ereceğine dair ise bilgi vermedi.

1949'da kurulan UNRWA; Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya sağladığı finansal desteği kesmesi uluslararası yardım kuruluşunu sıkıntıya sokmuştu.

Kaynak: AA