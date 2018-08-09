İsrail'in Saldırılarına Verilen Cevap Meşrudur"

Filistin İslami Cihad Hareketince, Filistin direnişinin İsrail'in işlediği suçlara karşı verdiği karşılığın "meşru" olduğu belirtildi.

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği mükerrer suç ve saldırıların devam ettiği bir ortamda Filistin direnişinin verdiği cevabın meşru olduğu ifade edildi.

"İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın iki mensubunun eğitim tatbikatı yaptığı sırada İsrail ordusuna ait bir tankla düzenlenen saldırıda şehit edilmesinin" İsrail'in işlediği son suçlardan biri olduğuna değinilen açıklamada, Filistin direnişinin bu saldırılara karşılık vermeye devam edeceği ve bu hakkı kullanacağını da her defasında vurguladığı aktarıldı.

İsrail'in önceki gün Gazze'de Hamas'a ait bir bölgeye düzenlediği tank saldırısında iki Hamas mensubu şehit olmuştu.

İsrail ordusunun dün akşam abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ise bir Filistinli şehit olmuş, 6 Filistinli yaralanmıştı.