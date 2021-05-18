İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze'den atılan roketler nedeniyle 2 kişi öldü

İsrail saldırılarına karşı abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail saldırılarına karşı abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Saldırılara karşılık Gazze Şeridi'nden öğleden sonra İsrail'in güneyine yoğun roket atışı yapıldı.

Yerel basında yer alan haberlerde, atılan roketler nedeniyle 2 yabancı işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Ayrıca, 5 kişinin yaralandığı, bunlardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi hayatını kaybetti, 1442 kişi yaralandı.

Saldırılara karşı Gazze'den atılan roketler nedeniyle daha önce İsrail'de 10 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci