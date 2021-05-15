- İsrail'in saldırıları ezanı dindiremedi- Filistinli adam yıkılan caminin enkazına çıkarak ezan okudu
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- İsrail'in saldırıları ezanı dindiremedi- Filistinli adam yıkılan caminin enkazına çıkarak ezan okudu

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Haberler | Güncel

- İsrail'in saldırıları ezanı dindiremedi Filistinli adam yıkılan caminin enkazına çıkarak ezan okudu İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu yıkılan Qlaibo Cami'nin enkazının üzerine çıkan Filistinli bir adam ezan okudu.

- İsrail'in saldırıları ezanı dindiremedi

Filistinli adam yıkılan caminin enkazına çıkarak ezan okudu

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu yıkılan Qlaibo Cami'nin enkazının üzerine çıkan Filistinli bir adam ezan okudu.

İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ne aralıksız bir şekilde sürdürdüğü saldırılarda özellikle yerleşim yerlerini hedef alıyor. İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'nin kuzeyindeki Qlaibo Cami yerle bir olurken, Gazze Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı caminin hedef alınmasını kınadı. Ancak işgalci İsrail'in saldırısı ezanı dindiremedi. Filistinli bir adam yıkılan caminin enkazının üzerine çıkarak ezan okudu.

- İsrail'in saldırıları ezanı dindiremedi- Filistinli adam yıkılan caminin enkazına çıkarak ezan okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

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