İsrail'in saldırıları Afganistan'da protesto edildi
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İsrail'in saldırıları Afganistan'da protesto edildi

İsrail'in saldırıları Afganistan'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'de İsrail'in Filistin topraklarına düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de İsrail'in Filistin topraklarına düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Kabil'in merkezi Deh Afganan bölgesinde toplanan kalabalık "Kahrolsun İsrail", "Yaşasın mazlum Filistin halkı" ve "Adalet istiyoruz" sloganı attı.

Göstericiler adına konuşan Cemiyet-i Islah Kurumunun Başkanı Abdul Sabur Fahri, İsrail'in son saldırılarında şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı savunmanın İslam aleminin boynunun borcu olduğunu ifade eden Fahri, İsrail'in bu son saldırılarıyla bir kez daha suçsuz insanları oturduğu evlerde nasıl katlettiğini dünyaya gösterdiğini söyledi.

Fahri, Afganistan halkı olarak her zaman Filistin halkının yanında yer alacaklarını belirtti.

Müslüman Gençler Birliği Sözcüsü Hamza Mümin Hakimi de Afganistan halkının Filistinli Müslümanların halkı mücadelesine destek verdiğini kaydetti.

Zalimlerin zulmünün bir gün karşılık bulacağını dile getiren Hakimi, tüm Müslümanların böyle bir dönemde birlik içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından İsrail ve ABD bayrakları göstericiler tarafından ateşe verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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