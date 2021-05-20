İsrail'in saldırdığı Gazze'de kovid-19 alarmı!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda sağlık kurumlarını hedef alması nedeniyle Filistin, koronavirüs ile mücadelede alarm veriyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda sağlık kurumlarını hedef alması nedeniyle Filistin, koronavirüs ile mücadelede alarm veriyor. Filistin'in Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra," Bombaların, füzelerin altında salgında mücadele ediyoruz. Saldırılar nedeniyle vaka sayılarında patlama yaşanıyor. Acil olarak desteğe ihtiyaç var" dedi.

İsrail, dünyayı tehdit eden koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, abluka altındaki Gazze'deki Filistinli sivillere uyguladığı katliama devam ediyor. İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne gerçekleştirilen saldırıda, Sağlık Bakanlığı binası ile korona virüsü test kliniği hasar gördü. İsrail saldırısı altında koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele etmeye çalışan Filistin'in Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra Demirören Haber Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"FÜZE VE BOMBALARIN ALTINDA SALGINLA MÜCADELE EDİYORUZ"

"Koronavirüs testlerinin üretildiği tek laboratuvar olan ve Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin bel kemiği olan Er-Rimal Sağlık Merkezi olmak üzere 22 sağlık merkezinin hedef alındığına dilkkat çeken el-Kudra, " Bombaların, füzelerin altında salgında mücadele ediyoruz. Saldırılar nedeniyle vaka sayılarında patlama yaşanıyor. Acil olarak desteğe ihtiyaç var" dedi.

"KOVİD-19 TESTİ VE AŞILAMA YAPAMIYORUZ"

İsrail tarafından hedef alınan sağlık merkezlerindeki bir çok medikal aracın kullanılanamaz hale geldiğine işaret eden Eşref el-Kudra, " Kovid-19 ile mücadele için uygulanan tedbirler, yaklaşık 10 gündür sekteye uğradı. İsrail, sağlık merkezlerini bilinçli şekilde hedef aldı. Bu kabul edilebilir bir durum değil. İsrail yargılanmalı çünkü, sivilleri bombalıyor. Bir de salgınla mücadeleyi kasti olarak engelliyor. Kovid-19 testi yapamıyoruz. Aşı uygulaması durdu. Gazze'ye gönderilen aşıların çoğu koruyuculuğunu kaybetti. Onların hepsi imha edilecek" ifadelerine yer verdi. "Vaka sayılarının üç katına çıktığını ifade eden Eşref el-Kudra," İsrail saldırısı nedeniyle binlerce insan yerinden edildi. Bu vakaların artması, virüsün yayılmasına neden oluyor" diye konuştu.

CAN KAYBI 227'YE YÜKSELDİ

İsrail'in son olarak Derc Şehitleri Sağlık Merkezi'ni 2 füzeyle vurduğu ve binada büyük hasar oluştuğu belirtilirken, kurumun hizmet veremez hale geldiği kaydedilmişti.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 227'ye, yaralı sayısının ise bin 620'ye yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı