İsrail'in sakat bıraktığı Filistinlilere uzanan "zeytin dalı"

22.10.2019 12:06

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde geçen yıl mart ayından bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sakat kalan Filistinliler zeytin toplama etkinliğinde buluştu.

Refah kentindeki Emel Rehabilitasyon Derneğinin, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını, toplumla entegre olmasını ve potansiyellerini kullanabilmelerini sağlamak için düzenlediği etkinliğe katılan 70 Filistinli, koltuk değnekleriyle zeytin topladı.

AA muhabirine konuşan Emel Rehabilitasyon Derneği Sosyal Hizmet Uzmanı Fadya Kışta, dernek olarak engellilere rehabilitasyon, fizyoterapi ve psikolojik destek hizmeti sunduklarını belirtti.

Derneğin daha önce de gösterilerde yaralananlara psikososyal destek sağlama çerçevesinde pek çok etkinlik düzenlediğini aktaran Kışta, zeytin toplama etkinliğinin de bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Kışta, "Bu tür ortamlar yaralı ve engellilerin topluma yeniden entegrasyonunun sağlanması ve üretken hale gelmeleri için olumlu bir atmosfer oluşturuyor." dedi.

Sakatlıkları nedeniyle işlerini kaybeden Filistinliler ekonomik sıkıntı yaşıyor

Etkinliğe katılanlardan biri de haziran ayında sırtından, temmuz ayında ise sol ayağından olmak üzere gösterilerde 2 defa yaralanan Halil eş-Şerif (26) oldu.

Tedavi süreci devam etmesine ve bacağındaki ağrılara rağmen ağaca çıkarak zeytin toplayan Şerif, gerçek mesleğinin dekorasyon teknisyenliği olduğunu ancak sakat kaldıktan sonra işini bırakmak zorunda kaldığını anlattı.

Şerif, "Eskiden 14 kişilik bir aileye bakıyordum, şimdi kendime bakmaktan acizim." diyerek yaşadığı maddi ve manevi sıkıntıyı aktardı.

İnsanların yanındayken dik durmaya çalışıyorlar

Temmuz 2018'de ayağını kaybeden Hamis Fucu (32) ise ilk zamanlar psikolojisinin çok bozulduğunu ve 2 ay boyunca ne evden çıktığını ne de arkadaşlarının onu ziyaret etmesini istediğini söyledi.

Kendisi gibi olan arkadaşlarından aldığı destekle yaşadığı zorlukların üstesinden geldiğini ve yeniden hayata tutunduğunu ifade eden Fucu, "Futbol ve yüzme gibi spor dallarıyla ilgilendim ve çeşitli turnuvalara katıldım. Hayata karşı verdiğim mücadeleyle engelimi aştım." dedi.

Sakatlandıktan sonra memurluğu bırakmak zorunda kaldığını anlatan Fucu, "Aylık 171 dolar sakat maaşı alıyoruz. Bu miktar tedavi masraflarımızı bile zor karşılıyor. Uzuvlarını kaybedenlerin ekonomik durumu çok kötü." diye konuştu.

Dışarıda insanların yanındayken dik durmaya çalıştıklarını dile getiren Fucu, "Ancak bölgede engelliler için gerek maddi gerekse manevi bakımdan onları onurlu bir yaşam sürmeye sevk edecek hiçbir unsur mevcut değil." ifadesini kullandı.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.



İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

İnsan hakları merkezlerinin raporlarına göre, İsrail askerleri Mart 2018'den bu yana düzenlenen gösterilerde 213 Filistinliyi öldürdü, 18 bin 460 Filistinliyi yaraladı.

Kaynak: AA