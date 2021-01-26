İsrail'in Rabat Büyükelçiliği resmen çalışmalarına başladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında yapılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından Fas'a geçici diplomatik misyon şefi olarak atanan eski Kahire Büyükelçisi David Govrin'in başkent Rabat'a ulaştığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında yapılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından Fas'a geçici diplomatik misyon şefi olarak atanan eski Kahire Büyükelçisi David Govrin'in başkent Rabat'a ulaştığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv ile Rabat arasındaki tam diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının İsrail için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Fas'taki İsrail büyükelçiliğinin kapanmasından 20 yıl sonra, Büyükelçi David Govrin, bugün Rabat'a geldi ve Fas'taki İsrail misyonunun başkanlığını yapacak." ifadelerine yer verildi.

Govrin'in İsrail ile Fas arasında başta turizm, ekonomi ve kültür olmak üzere ikili ilişkilerin tüm alanlarda güçlendirilmesi için çalışacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Arap ülkeleriyle yaşanan normalleşme süreci kapsamında İsrail'in son 6 ay içinde bölgede 4 yeni diplomatik misyon açtığına dikkati çekildi

Tel Aviv yönetimi, 11 Ocak'ta İsrail'in eski Kahire Büyükelçisi Govrin'in Fas'a geçici misyon şefi olarak atandığını duyurmuştu.

– Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak verdiği 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olurken, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke olmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat