İsrail'in Petah Tikva şehrinde bir haham bıçaklanarak öldürüldü
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BBC

İsrail'in Petah Tikva şehrinde bir haham bıçaklanarak öldürüldü

İsrail polisi, Petah Tikva şehrinde bir hahamın, bir Filistinli tarafından bıçakla öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in Petah Tikva şehrinde bir haham bıçaklanarak öldürüldü
26.08.2020 22:12 | Son Güncelleme: 26.08.2020 23:25

İsrail polisi, Petah Tikva şehrinde bir hahamın, 'bir Filistinli tarafından' bıçakla öldürüldüğünü duyurdu.

39 yaşındaki haham Shai Ohayon, eğitim gördüğü bir dini okuldan çıkıp bindiği otobüsten inerken kavşakta saldırıya uğradı.

Şüpheli, yoldan geçen bir kişi tarafından yakalandı ve polis gözaltına aldı. Şüphelinin 46 yaşında olduğu ve İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'daki Nablus yakınlarındaki bir köyde yaşadığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer olayı 'terörist saldırı' olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Times of Israil gazetesinin haberine göre, İsrail'in yurtiçi gizli istihbarat servisi Şin Bet, şüphelinin akıl hastalığının olup olmadığını incelediklerini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Haham Ohayon'un ailesine başsağlığı diledi.

Twitter mesajında Netanyahu, "Yüreğim yanıyor. Eşim Sarah ile birlikte tüm aileyi, karısını ve babasız kalan dört çocuğunu kucaklıyoruz. Teröristlerin evini yıkacağız ve en ağır cezayı vereceğiz" yazdı.

Jerusalem Post'un haberine göre Netanyahu, Çarşamba günü erken saatlerde Facebook hesabından paylaştığı mesajda İsrail'de 56 yıldır ilk defa "son 12 ayda hiçbir İsrailli sivilin terörist saldırıda hayatını kaybetmediğini" söylemişti.

BBC
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