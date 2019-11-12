İsrail'in öldürdüğü Ebu'l Ata'nın cenazesi toprağa verildi

12.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:58

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İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata ve eşinin cenaze töreni

Cenaze törenine katılanlar

Cenazelerin evden çıkarılması

Cenazelerin sloganlar ve tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınarak kabristana götürülmesi

Cenaze yakınlarının üzüntüsü İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata ve eşinin cenazesi, binlerce Filistinlinin katılımıyla Gazze'de toprağa verildi.

Cenazeye katılan binlerce Filistinli, "Canımız, kanımız feda olsun", "Misilleme misilleme ey direniş" diye sloganlar atarak saldırıyı kınadı ve direniş gruplarından İsrail'e karşılık verilmesi istendi.

Ebu'l Ata ve eşinin cenazesi Gazze'nin doğusundaki Hazreti Ömer Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Eş-Şucaiyye mezarlığında defnedildi.

İslami Cihad yöneticilerinden Halid el-Batş, cenaze töreni sırasında yaptığı konuşmada, Ebu'l Ata'nın öldürülmesini karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi

Kaynak: AA